В України щодо Євросоюзу - великі плани

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявляє, що офіційний Київ не обмежуватиме свою співпрацю з Євросоюзом лише ініціативою “Східне партнерство”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі українського МЗС, про це глава відомства сказав сьогодні під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн - учасниць “Східного партнерства” у польському місті Сопот.

“Ініціатива ЄС “Східне партнерство” є одним з багатьох форматів співпраці між Україною та Європейським Союзом, який Київ має намір повною мірою використовувати, не обмежуючись лише ним і розглядаючи в якості своїх пріоритетних цілей у відносинах з ЄС скасування віз для українців, створення повноцінної зони вільної торгівлі і підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС”, – заявив К.ГРИЩЕНКО.

Він також зазначив, що Україна розглядає розпочату рік тому ініціативу ЄС “Східне партнерство” як перспективний інструмент реалізації спільних проектів Європейського Союзу та країн Східної Європи, водночас вважаючи, що період розробки концепції “Східного партнерства” вже повинен змінитися стадією впровадження практичних програм із прямою очевидною віддачею для держав-учасниць.

“Київ підтримує все, що наближує нас до Європейського Союзу і європейських стандартів життя. При цьому основний акцент українська дипломатія робитиме на досягненні конкретних результатів. Зокрема, ми не сумніваємось у тому, що рішення ЄС про скасування віз для українців стало би набагато потужнішим поштовхом для впровадження європейських цінностей і норм в Україні, ніж будь-які політичні декларації”, - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн - учасниць “Східного партнерства” у польському Сопоті була організована з ініціативи Польщі та Іспанії. Остання зараз здійснює головування в ЄС. У заході взяли участь голови МЗС і старші дипломати 27 країн - членів Європейського Союзу і шести держав пострадянського простору, які є учасниками “Східного партнерства”.

Довідка УНІАН. “Східне партнерство” – ініціатива ЄС, спрямована на посилення відносин з шістьма східноєвропейськими країнами: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою і Україною.