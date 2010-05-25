Тимошенко сьогодні - в Полтаві

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні перебуває з робочою поїздкою у Полтаві.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, програмою заплановано зустріч Ю.ТИМОШЕНКО з представниками опозиційних партій та рухів Полтавської області, а також прес-конференцію для регіональних засобів масової інформації.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО планує дати інтерв’ю місцевій телерадіокомпанії "Місто".