Тимошенко сьогодні - в Полтаві
11:24, 25 травня 2010Політика
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Лідер БЮТ дасть прес-конференцію
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні перебуває з робочою поїздкою у Полтаві.
Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, програмою заплановано зустріч Ю.ТИМОШЕНКО з представниками опозиційних партій та рухів Полтавської області, а також прес-конференцію для регіональних засобів масової інформації.
Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО планує дати інтерв’ю місцевій телерадіокомпанії "Місто".
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