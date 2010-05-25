Прес-конференція «Епітафія на місцеві вибори…»
У середу, 26 травня, о 12:00 в інформаційному агентстві «ІнтерМедіа консалтинг» (вул. Богдана Хмельницького, 17/52-а, бізнес-центр «Леонардо», медіа-хол) відбудеться прес-конференція на тему: «Епітафія на місцеві вибори. Призначеним на 30 травня 2010 року і несподівано скасованим виборам до місцевих органів влади присвячується…».
Учасники прес-конференції:
головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ;
директор політичних програм Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Ігор ПОПОВ;
народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Ольга БОДНАР.
Питання до обговорення:
16 лютого 2010 року вперше за часів незалежності вже призначені чергові місцеві вибори були скасовані. Чи є конституційним таке рішення Верховної Ради?
Місцеві вибори, що мали відбутися 30 травня 2010 року, скасовано, а нової дати досі не визначено. Різними депутатами вже внесено 6 проектів постанов про призначення виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів. На яку дату можуть бути призначені чергові місцеві вибори – 26 вересня 2010 року, 31 жовтня 2010 року, 7 листопада 2010 року або 27 березня 2011 року?
Чи, може, місцеві вибори скасовані назавжди?
Як мають відбуватися вибори депутатів місцевих рад – на пропорційній основі за відкритими чи закритими списками або за мажоритарною системою?
Прес-конференція транслюватиметься в режимі он-лайн на сайті www.imk.com.ua
Вхід на прес-конференцію за журналістськими посвідченнями.
Для контактів: Стрижаченко Ольга, телефони: (050)826-95-22, (044)581-77-37; e-mail: pr@imk.com.ua; Черняховський Віталій, телефони: (044)228-55-33, (068)833-33-33;
Черняховський Віталій, телефони: (044)228-55-33, (068)833-33-33;www.forumspaskiev.org.ua; e-mail: forumspaskiev@mail.ru