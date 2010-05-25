Прес-конференція «Епітафія на місцеві вибори…»

У середу, 26 травня, о 12:00 в інформаційному агентстві «ІнтерМедіа консалтинг» (вул. Богдана Хмельницького, 17/52-а, бізнес-центр «Леонардо», медіа-хол) відбудеться прес-конференція на тему: «Епітафія на місцеві вибори. Призначеним на 30 травня 2010 року і несподівано скасованим виборам до місцевих органів влади присвячується…».

Учасники прес-конференції:

головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ;

директор політичних програм Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Ігор ПОПОВ;

народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Ольга БОДНАР.

Питання до обговорення:

16 лютого 2010 року вперше за часів незалежності вже призначені чергові місцеві вибори були скасовані. Чи є конституційним таке рішення Верховної Ради?

Місцеві вибори, що мали відбутися 30 травня 2010 року, скасовано, а нової дати досі не визначено. Різними депутатами вже внесено 6 проектів постанов про призначення виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів. На яку дату можуть бути призначені чергові місцеві вибори – 26 вересня 2010 року, 31 жовтня 2010 року, 7 листопада 2010 року або 27 березня 2011 року?

Чи, може, місцеві вибори скасовані назавжди?

Як мають відбуватися вибори депутатів місцевих рад – на пропорційній основі за відкритими чи закритими списками або за мажоритарною системою?

Прес-конференція транслюватиметься в режимі он-лайн на сайті www.imk.com.ua

Вхід на прес-конференцію за журналістськими посвідченнями.