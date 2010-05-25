У коаліцію можуть перебігти ще 15 нардепів?
14:18, 25 травня 2010Політика
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В основному, кажуть, людей Луценка
Наступного пленарного тижня парламентська коаліція поповниться 15-ма новими членами.
Як стало відомо LB.UA, ядро цієї групи складуть депутати від "Народної самооборони", а також декілька депутатів від "Нашої України".
Одним із свідоцтв зближення "Самооборони" з коаліцією, на думку видання, є голосування змін до законодавчих актів щодо недопущення зловживань правом на оскарження, які підтримали 14 членів фракції НУ-НС.
ЛБ нагадує, що Конституційний Суд по суті дозволив персональне членство в коаліції, чим уже скористалися багато депутатів із фракцій БЮТ і НУ-НС.
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