Янукович підтягне до Львова Черновецького і Добкіна

27 травня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ проведе у Львові засідання Ради регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, у засіданні Ради регіонів очікується участь голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА та членів Кабінету міністрів.

«Обговорити проблеми інвестиційного клімату в Україні приїдуть голови практично всіх обласних адміністрацій, зокрема, Михайло ДОБКІН (голова Харківської ОДА – УНІАН) та голова Ради міністрів АР Крим Василь ДЖАРТИ, також мери міст, серед них Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Голова Львівської обласної адміністрації Василь ГОРБАЛЬ також запросив на засідання Ради до Львова впливових українських інвесторів», - інформує прес-служба ОДА.

Під час засідання Ради регіонів «В.ГОРБАЛЬ підпише угоди про співпрацю з Кабінетом міністрів України, Міністерством ЖКГ та Харківською областю», йдеться у повідомленні.

*** Рада регіонів утворена указом Президента від 9 квітня 2010 року як дорадчий орган при Президентові України. Вона опікується питаннями збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів та проблемами поліпшення інвестиційної привабливості, а також активно працюватиме над адміністративно-територіальною реформою.