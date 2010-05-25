НБУ просить у комбанків дані про «нечесних суддів»

Національний банк України просить комерційні банки надати інформацію про суддів, які, на думку банкірів, винесли неправосудні рішення.

Про це йдеться у телеграмі № 18-312/2377-8404 Нацбанку, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

У документі НБУ просить комбанки надати інформацію «щодо суддів, якими ухвалене неправосудне, на думку керівництва банку, рішення (з вказівкою назви банку, назви суду, прізвища, імені, по батькові судді, надати ухвалене рішення, короткий зміст ухваленого рішення, а також, у разі наявності, і дані про результати оскарження цього рішення) або про відсутність такої інформації".

Вищезгадану інформацію буде використано «при підготовці документів для проведення найближчим часом наради під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з питань розробки заходів, спрямованих на подолання значного обсягу проблемної заборгованості банківської системи і загрози порушення прав вкладників та інших кредиторів банків».