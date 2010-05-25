У Тимошенко є три запитання до Януковича

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО застерігає, що у новій стратегії розвитку України, яку Президент Віктор ЯНУКОВИЧ презентуватиме влітку, може бути закладено механізм нищення українських національних цінностей.

Як повідомляє офіційний сайтЮ.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції у Полтаві.

"Віктор ЯНУКОВИЧ в своєму останньому інтерв’ю центральним каналам телебачення оголосив, що він буде в червні суспільству повідомляти стратегію розвитку України, і сказав, що ця стратегія розроблена іноземними консультантами. У мене є на цю тему три питання до ЯНУКОВИЧА. Перше: хай він оприлюднить, які компанії розробляли стратегію розвитку України, і чи не є там вмонтоване, в цю стратегію, по суті, нищення національних інтересів", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, якщо до розробки стратегії розвитку України було залучено виключно іноземні компанії, "то постає питання - чиї інтереси закладені в цій стратегії".

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО, за її словами, цікавить, звідки було взято кошти на оплату послуг іноземних фахівців. "Якщо він (ЯНУКОВИЧ) буде оприлюднювати стратегію розвитку України, яка написана закордонними фахівцями, хай повідомить джерела, хто платив цим закордонним розробникам стратегії розвитку України. Хотілося б знати, за які гроші: якщо заплатили ті олігархи, які оточують ЯНУКОВИЧА, то зрозуміло, що ця програма стратегічна України зроблена не на користь людей, а на користь оточення ЯНУКОВИЧА", - сказала вона.

Також Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що її цікавить питання, "навіщо йому (ЯНУКОВИЧУ) уряд, і чи є прем’єр-міністр АЗАРОВ і чи є міністри, якщо вони не здатні самостійно розробити стратегію розвитку України". "А в той же час, з чим ЯНУКОВИЧ ішов на виборчу кампанію Президента, якщо в нього не було цієї стратегії розвитку України?", - риторично запитала Ю.ТИМОШЕНКО.

"ЯНУКОВИЧ, по суті, ставить під загрозу стратегічний розвиток держави, спираючись на сумнівні консультації, які він використовує для того, щоб створити стратегію розвитку держави", - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.