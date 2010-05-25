Політичні «важковики» недооцінюють нові проекти?
За що голосуватимуть виборці
Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що лідери політичних симпатій, ініціюючи проведення місцевих виборів восени цього року, до кінця не прораховують свої політичні ризики і не усвідомлюють небезпеки з боку нових політичних проектів.
Про це говориться в коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому агентству УНІАН.
За словами експерта, всі політичні «важковики», готуючись до місцевих виборів, стежать за динамікою власного рейтингу, але не враховують політичну апатію населення, що зросла, і радикалізацію протестних настроїв.
«Експерти вважають, що восени на місцевих виборах виборець голосуватиме за теплі батареї і чисту воду, а не за російську мову чи віртуальні економічні реформи», - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, зазначивши, що «абсолютно зрозуміло, що система цінностей виборців порівняно з попередніми президентськими виборами динамічно змінюється».
Експерт переконаний, що ідеологія перестає бути визначальним чинником при виборі мотивації виборця, і це означає, що і Партія регіонів, і БЮТ, і НУ-НС, йдучи на вибори, опиняться перед дилемою боротьби не тільки на ідеологічному рівні, але й на побутовому. Тобто, зіткнутися з різного роду «зеленими» партіями або вузькорегіональними проектами, на кшталт «Комунального фронту», а також іменними блоками. При цьому, на думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, така специфіка може сприятливо позначитися на ефективності роботи місцевих влад.
«Чиновник просто вимушений буде йти від популізму і займатися вирішенням конкретних проблем, порушених під час виборчого процесу», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.