Луценко: не дочекаєтесь!

«Не дочекаєтесь!», - так лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО прокоментував інформацію, що з’явилася у ЗМІ, про начебто входження депутатів з групи «Народна самооборона» до складу парламентської коаліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», Ю.ЛУЦЕНКО назвав цю інформацію «черговою журналістською «качкою», яка не має жодних підстав для існування».

Лідер «НС» упевнений, що публікації такого характеру спрямовані лише на одне – на розкол опозиційних сил. «Останнім часом у пресі прослідковується тенденція, коли одних навмисно відбілюють, а інших – представляють у чорному світлі. Це робиться заради знищення опозиції, яка заважає абсолютизації влади та її концентрації в одних руках», - резюмував Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією джерел Lb.ua, наступного пленарного тижня парламентська коаліція поповниться 15-ма новими членами. Ядро цієї групи складуть депутати від "Народної самооборони", а також декілька депутатів від "Нашої України", написало видання.