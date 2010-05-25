Бондаренко пішов до Тігіпка

Директор Київського Інституту проблем управління імені Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО переходить в публічну політику.

Про це повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна.

«Перехід в публічну політику є логічним продовженням діяльності К.БОНДАРЕНКА як блискучого політичного аналітика і політолога», - вважають його колеги.

«Команда Інституту Горшеніна щиро дякує Костянтину Петровичу, який був директором Інституту Горшеніна з 2005 року, за плідну спільну діяльність у сфері суспільно-політичних досліджень, політичного піару, консалтингу і соціокультурного проектування», - відзначають в інституті.

Вони висловлюють впевненість, що на новому терені К.БОНДАРЕНКО проявить свої кращі якості й увійде до історії української політики.

Водночас, у повідомленні не уточнюється, якою політичною діяльністю займатиметься К.БОНДАРЕНКО.

У той же час сам Кость БОНДАРЕНКО розповів "Обкому", що йде заступником до голови партії "Сильна Україна" Сергія Тігіпка. Інтернет-видання також повідомляє, що ще одним заступником стала Олександра Кужель.