У Тимошенко кажуть, що ВР переоберуть, тільки-но "рушниця вистрелить"

Голова опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ вважає, що позачергові вибори до Верховної Ради можуть бути оголошені у будь-який момент.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, таку думку С.СОБОЛЄВ висловив сьогодні під час відеоконференції на сайті журналу "Фокус".

"Зараз країна живе у ситуації, коли дочасні парламентські вибори можуть бути оголошені в будь-який момент. Якщо чітко прочитати рішення Конституційного Суду, то ми ніде не побачимо твердження, що коаліція сформована в законний спосіб. Таким чином, законні підстави для розпуску парламенту існують – це нелегітимне створення коаліції", - сказав С.СОБОЛЄВ.

За його словами, ситуацію у країні можна порівняти із зарядженою рушницею, яка "зробить постріл у той момент, коли владі буде вигідно проведення позачергових парламентських або чергових місцевих виборів".

Водночас, за словами С.СОБОЛЄВА, у провладній більшості немає погодженої позиції щодо позачергових виборів, оскільки дві з трьох фракцій назвали різні можливі дати, а деякі фракції заявили, що не голосуватимуть за мажоритарну систему. "Тому я думаю, що ми ще будемо переживати довгий етап політичних консультацій", - припустив голова опозиційного уряду.