У партії Луценка бояться перереєстрації

Ініціатива голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА провести перереєстрацію політичних партій небезпечна тим, що вона може бути використана для зняття з виборів партій, які не догодять нинішній владі, вважає народний депутат від «Народної самооборони» Олег НОВІКОВ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона».

«Оскільки на сьогоднішній день в одних руках знаходиться контроль і над судовою гілкою влади, і над виконавчою, і над Міністерством юстиції зокрема, то немає ніяких сумнівів, що Мін’юст може піти за принципом не проводити перереєстрацію невгодних партій, тим самим знімаючи їх з подальшої участі в яких-небудь виборах - будь то президентські, будь то вибори в місцеві ради», - вважає О.НОВІКОВ.

Він зауважив, що Мін’юст не має права втручатися в справи політичних партій, якщо дотримуються норми законів «Про об`єднання громадян» і «Про політичні партії». «Якщо всі норми виконуються, то яка перереєстрація може бути? І для чого? Щоб зменшити кількість партій? Починати потрібно, в першу чергу, не з партій, а з економіки. У нас партій менше, ніж банків, і фінансова криза завдала удару не по політичних партіях, а по банківській системі. Тому спочатку потрібно зайнятися економікою, виправити економічну ситуацію в країні, а не братися за такі незначні речі, як політичні партії», - вважає депутат.

«Ні в одній країні світу не відбувається боротьба шляхом ліцензування або перереєстрації політичних партій, навіть якщо це маргінальні партії або партії, що складаються з однієї людини. Не личить такому серйозному політику, як Володимир ЛИТВИН, робити подібні заяви», - додав О.НОВІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня В.ЛИТВИН заявив, що виступає за проведення перереєстрації політичних партій країни для боротьби з їх «торгівлею».

«У нас є люди, які за гроші оформляють партію, а потім продають її під сезон», - сказав спікер.

В.ЛИТВИН назвав партійну систему України спотвореною й заявив, що в країні існує близько 180 партій.

«Давайте принципово поставимо питання про те, щоб провести перереєстрацію політичних партій, щоб виконувався закон: партії повинні мати відділення в більшості областей, а в цій більшості областей - повинні мати певну кредитну історію. Тоді у нас не буде проблем», - заявив голова Верховної Ради.