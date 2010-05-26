Литвин знає, що Янукович готує послання до народу

Наступного тижня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступить із посланням до народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН під час зустрічі з головами районних державних адміністрацій. (За інформацією джерел УНІАН, глава держави виголосить послання у четвер, 3 червня).

На думку голови парламенту, слід очікувати, що «почуємо і побачимо той план будівництва України, який нам конче потрібний».

За словами В.ЛИТВИНА, він занепокоєний, «щоб у черговий раз політика не почала домінувати над економікою». «Я маю на увазі, насамперед, політичні кампанії, насамперед, вибори і таке інше, бо це буде означати одне - що з економікою не виходить, і ми намагаємось компенсувати це політичною сферою», - зауважив спікер.