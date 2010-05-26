Тимошенко поїхала у Херсон
11:12, 26 травня 2010Політика
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Створять обласне відділення Комітету порятунку
Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні перебуває з робочою поїздкою у Херсонській області.
Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, програмою візиту заплановано її зустріч з представниками обласних осередків ВО "Батьківщина", а також представниками опозиційних партій та рухів Херсонської області.
Також Ю.ТИМОШЕНКО дасть прес-конференцію для регіональних засобів масової інформації.
Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Херсонської обласної організації БЮТ Станіслав ТРОШИН, сьогодні у Херсоні відбудуться установчі збори обласного відділення Комітету порятунку України.
За його словами, планується, що на зборах буде присутня Ю.ТИМОШЕНКО.
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