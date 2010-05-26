Литвин розказав, як хитрі нардепи утримують свої партії за гроші ВР

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що народні депутати за рахунок парламенту фінансують свої політичні сили.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з головами районних державних адміністрацій.

За словами В.ЛИТВИНА, парламентські комітети розподіляються між фракціями за квотним принципом, у тому числі посади керівників комітетів. Відповідно, керівники комітетів підбирають працівників апаратів комітетів, виходячи із своїх політичних уподобань.

«Я б’юся над тим, щоб апарати комітетів підпорядкувати апарату Верховної Ради України», - заявив В.ЛИТВИН.

За його словами, на сьогодні апарати комітетів підпорядковані комітетам, а зарплату працівники комітетів отримують від ВР.

«І виходить, що це партійні осередки», - додав спікер.

При цьому він зауважив, що разом зі тим кожна парламентська фракція має свій апарат.

«У нас, по суті справи, незаконно відбувається фінансування політичних партій саме через утримання Верховної Ради України», - зазначив він.

При цьому він додав, що це питання має бути законодавчо врегульоване.