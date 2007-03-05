Європа наполягає на політиці сусідства з Україною, і не більше

Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР наголошує, що нова посилена угода між Україною та ЄС укладатиметься виключно в рамках європейської політики сусідства (ЄПС).

Про це вона заявила сьогодні журналістам у Брюсселі перед робочим ланчем з заступником міністра закордонних справ України Андрієм ВЕСЕЛОВСЬКИМ.

“Я би хотіла ще раз сказати, що ця посилена угода укладатиметься в рамках Європейської політики сусідства. Ви знаєте, що ЄПС не передбачає вступу, але дає великий шанс нашим відносинам стати ближчими та більш глибокими”, - сказала вона, додавши, однак, що майбутнє не може бути передбаченим.

Комісар зазначила, що нова угода будуватиметься на основі чинної угоди про партнерство та співробітництво, однак буде посилена, зокрема, за рахунок появи в ній договору про створення зони вільної торгівлі.

Водночас Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР наголосила, що переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС можуть розпочатися лише після приєднання України до Світової організації торгівлі (СОТ).

Крім того, за словами комісара, в новій посиленій угоді мають з’явитися положення про посилення енергетичної співпраці, які будуть побудовані на основах енергетичного меморандуму, підписаного між Україною та ЄС.

А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ у свою чергу заявив, що Україна цінує шанс посилити відносини з ЄС.

“Ми очікуємо на відкриття нашого майбутнього, яке пов’язане з інтеграцією до ЄС, з чим згодні всі представники нашого суспільства. Головна проблема – це донести цю ідею до Єврокомісії. І наша делегація готова зробити це”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі офіційно розпочинаються переговори між Україною та ЄС щодо підписання нової посиленої угоди, яка має замінити угоду про партнерство та співробітництво, дія якої завершується на початку 2008 року.