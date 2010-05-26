Тігіпко розказав, що лякає інвесторів

Віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає за необхідне посилювати національну валюту України - гривню.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку С.ТІГІПКО висловив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів, коментуючи дії Національного банку з підтримки євро в умовах тенденції падіння цієї валюти у єврозоні.

«Якщо валюта зараз продовжує надходити і збільшуються валютні резерви, то Національний банк веде себе абсолютно зрозуміло. Якщо буде відтік валют, то ось це буде для нас проблемою. Я вважаю, що гривню потрібно посилювати. Якщо для цього сьогодні є нормальні умови, це потрібно робити», - сказав С.ТІГІПКО.

На його думку, продовження падіння євро у єврозоні може стати додатковим фактором ризику для української економіки. «Але мені здається, що на те, що відбувається в єврозоні, уряди все більше й більше звертають увагу і починають реагувати на це, у першу чергу скорочуючи дефіцит бюджетів. Я вважаю, що для нас це також головне. Нам потрібно зменшувати дефіцит бюджету власного для того, щоб не позичати, не збільшувати зовнішні борги – цього бояться інвестори», - додав він.

Крім того, за словами С.ТІГІПКА, уряду необхідно здійснювати заходи зі стабілізації банківської системи. «Потрібно, щоб банківська система почала нормально працювати і нормально видавати кредити, щоб посилити з боку Нацбанку нагляд, але з іншого боку, і допомогти банкам, щоб вони відновили кредитування малого та середнього бізнесу», - вважає віце-прем’єр.