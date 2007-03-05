”Пора” змінила голову без коментарів

Громадянська партія «Пора» на засіданні центральної ради партії, яке відбулося у неділю, 4 березня, обрала головою політради партії Владислава КАСЬКІВА замість Євгена ЗОЛОТАРЬОВА.

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН повідомив член політради Сергій ТАРАН.

За його словами, крім Є.ЗОЛОТАРЬОВА, також було переобрано ще частину політради. Він підкреслив, що на засіданні відбулася жвава відкрита дискусія, що, за його словами, говорить про демократичність партії.

На запитання щодо причин зміни голови ради партії і чи не пов’язано це з підтримкою чи не підтримкою руху «Народна самооборона» Юрія ЛУЦЕНКА, С.ТАРАН відповів, що на засіданні не йшлося про підтримку чи непідтримку цього руху, і прізвище Ю.ЛУЦЕНКА не звучало. Натомість йшлося про співпрацю з громадянським рухом як таким.

Відповідаючи на запитання, чому було вирішено переобрати Є.ЗОЛОТАРЬОВА, С.ТАРАН сказав, що Є.ЗОЛОТАРЬОВ був не проти оновлення політради, зокрема, оновлення голови політради в нових умовах.

Натомість сам Є.ЗОЛОТАРЬОВ в коментарі УНІАН підтвердив, що засідання відбулося, і рішення про обрання В.КАСЬКІВА замість нього на посаді голови ради партії було прийнято, однак зазначив, що члени ради до наступного засідання політради домовились не коментувати цю подію.