Київську проблему команда Януковича вирішить в стилі «гордієва вузла»?

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ заявляє про високу вірогідність того, що напередодні місцевих виборів буде змінено Закон «Про столицю» з метою переформатування системи влади в столиці й ліквідації інституту міського голови, і лише в цьому випадку можна говорити про проведення виборів у Києві одночасно з місцевими виборами в Україні.

Про це йдеться в переданому агентству УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО щодо перспектив проведення місцевих виборів до міської ради Києва.

«Складається враження, що команда ЯНУКОВИЧА визначилася з методами вирішення так званої київської проблеми. У разі оголошення виборів міського голови одночасно з місцевими виборами в жовтні поточного року лідер опозиції має високі шанси отримати статусну посаду з вагомими повноваженнями, що дозволяють їй вести ефективну дискусію з президентом і урядом. Для команди ЯНУКОВИЧА проблема пошуку альтернативи ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ була достатньо гострою. Тому вибори в Києві навряд чи можна вважати своєчасними для нової влади. У зв`язку з цим народилася ідея радикального переформатування системи влади, ліквідації інституту міського голови й перерозподілу його обов`язків між секретарем міськради і головою КМДА. Для проведення такого рішення через парламент у коаліції цілком вистачить сили. Так само як і прогнозовано можуть бути знайдені точки зіткнення з більшістю фракцій у міськраді», - пояснив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

При цьому, на його думку, вирішення «київської проблеми» в стилі «гордієва вузла» - ефектний і ефективний прийом команди Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, проте такі методи дещо суперечливі, оскільки порушується логіка спадкоємності влади, стабільності й зрозумілості її для громадян і виборців.