Помер Лесь Сердюк

У середу вранці на 70-му році життя помер відомий український актор Лесь Сердюк.

Про це "Українській правді. Життя" повідомили джерела у Київському національному університеті Театру, Кіно і Телебачення, де Сердюк викладав акторську майстерність.

Де і коли ховатимуть актора, поки що невідомо.

Лесь Сердюк народився у Харкові 14 жовтня 1940 року. У рідному місті він закінчив театральний інститут.

У 1988 році Лесь Сердюк отримав нагороду як виконавець кращої чоловічої ролі у фільмі "Солом`яні дзвони" на міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах.

Останній фільм, в якому глядачі могли бачити Леся Сердюка - фільм Володимира Бортка "Тарас Бульба". У стрічці Сердюк зіграв козака Товкача.