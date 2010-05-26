Помер Лесь Сердюк
17:50, 26 травня 2010Політика
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Актору було 69 років
У середу вранці на 70-му році життя помер відомий український актор Лесь Сердюк.
Про це "Українській правді. Життя" повідомили джерела у Київському національному університеті Театру, Кіно і Телебачення, де Сердюк викладав акторську майстерність.
Де і коли ховатимуть актора, поки що невідомо.
Лесь Сердюк народився у Харкові 14 жовтня 1940 року. У рідному місті він закінчив театральний інститут.
У 1988 році Лесь Сердюк отримав нагороду як виконавець кращої чоловічої ролі у фільмі "Солом`яні дзвони" на міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах.
Останній фільм, в якому глядачі могли бачити Леся Сердюка - фільм Володимира Бортка "Тарас Бульба". У стрічці Сердюк зіграв козака Товкача.
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