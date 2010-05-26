Тимошенко розкрила план Януковича

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що запропонована Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ ініціатива щодо зміни виборчої системи на мажоритарну дозволить главі держави підпорядкувати собі владу на місцевому рівні та у Верховній Раді.

"Сьогодні вони таку напівмажоритарну систему хочуть привести на рівні рад всіх місцевих і на рівні Верховної Ради. Це їх план, план, по суті, захоплення через адміністративний ресурс, через фінансові можливості влади як на місцевому рівні, так і на рівні парламенту", - сказала вона сьогодні на прес-конференції в Херсоні, повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНРО.

За її словами, мажоритарна виборча система продемонструвала свої недоліки ще за часів Президента Леоніда КУЧМИ. "Тоді 50% Верховної Ради формувалося на мажоритарній основі. Що робив КУЧМА і його найближчі друзі, колеги і соратники? Вони перед мажоритарними виборами розписували поіменно за кожним округом керованих бізнесменів, підкладали під них весь адміністративний ресурс і, таким чином, коли на мажоритарному окрузі разом йшли конкурувати люди ідеологічні, які стояли за справедливий, чесний і незалежний розвиток України, вони ніколи не вигравали у тих людей, які прийшли за підтримки апарата Президента від бізнесу, які підтримані адмінресурсом", - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що змішана виборча система "робила повністю керованим парламент, тому що 50% парламенту апріорі працювали під Президента, під адмінресурс".

"Це значить, що 300 голосів набрати буде елементарно будь-якій діючій владі, яка будувати хоче не демократію, а будувати хоче диктатуру у чистому вигляді", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.