У Херсоні створили Комітет захисту України

Ввійшли 18 організацій і партій

Сьогодні лідер об’єднаної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО презентувала у Херсоні регіональне відділення Народного комітету захисту України. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Херсонської обласної організації БЮТ, до НКЗУ у Херсонській області увійшли 18 організацій і партій націонал-демократичного спрямування. Головою комітету став народний депутат, керівник облорганізації БЮТ Юрій ОДАРЧЕНКО.

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