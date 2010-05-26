У Херсоні створили Комітет захисту України
19:11, 26 травня 2010Політика
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Ввійшли 18 організацій і партій
Сьогодні лідер об’єднаної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО презентувала у Херсоні регіональне відділення Народного комітету захисту України.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Херсонської обласної організації БЮТ, до НКЗУ у Херсонській області увійшли 18 організацій і партій націонал-демократичного спрямування.
Головою комітету став народний депутат, керівник облорганізації БЮТ Юрій ОДАРЧЕНКО.
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