Тимошенко: через Табачника зникнуть села

Лідер об’єднаної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що запровадження реформи освітянської галузі, яка передбачає скорочення кількості шкіл у сільський місцевості, призведе до зникнення багатьох населених пунктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Херсоні.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона була вражена пропозицією міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА впроваджувати реформу освіти, яка базується на закритті сільських шкіл.

«Кожна людина, яка любить і знає Україну, знає, що українське село є колискою всього українського: української мови, української души, української ментальності. І коли закривається школа, село просто зникає в тому змісті, в якому воно є. Тому ми будемо досить радикально виступати проти такої реформи системи освіти, і ми не допустимо, щоб закривалися сільські школи», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала, що за часів її прем’єрства уряд реалізував програму «Шкільний автобус». За її словами, торік уряду вдалося досягнути транспортного забезпечення сільських шкіл на 97%.

Як відомо, 25 травня Д.ТАБАЧНИК у Донецьку заявив, що систему середньої освіти очікує серйозна реформа. Зокрема, він має намір скоротити кількість шкіл у сільській місцевості. За його словами, це пов`язано з тим, що сільські школи не в змозі забезпечити достатньо високий рівень освіти.

“Якщо вчитель співу у маленькій школі в решту часу викладає фізику і математику, ми калічимо психіку маленького українця. У Канаді обмеження від місця проживання учня до школи 70 км, а це країна з достатньо високим рівнем освіти. У нас зараз у маленьких школах учням на пальцях пояснюють основи інформатики”, - зауважив міністр.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, проблему потрібно “вирішувати за рахунок програми «Шкільний автобус» для того, щоб кожен українець, що живе в місті або селі, мав доступ до якісної освіти», а школи, у які переводитимуться сільські діти, будуть оснащені за останнім словом техніки.