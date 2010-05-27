Тимошенко: Янукович підминає під себе суди і суддів

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що нова влада ухвалює закони, спрямовані на підпорядкування судової системи Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ.

"Прийнята ціла низка законів, які роблять систему правосуддя на 100% залежною від президентської вертикалі", - сказала вона на прес-конференції у Херсоні, повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що наступного тижня "будуть також в пришвидшеному режимі, без будь-якого обговорення у Верховній Раді протискати, продавлювати декілька законів, які стосуються "остаточної" системи правосуддя".

"У результаті цієї реформи вони хочуть отримати керовану, підпорядковану, неправосудну систему судів", - переконана вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, "заведені всі повноваження на Вищу раду юстиції, яка на 2/3 складається з президентських людей і сьогодні вже наділена правом звільняти будь-якого суддю просто на рахунок раз-два-три".

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що на сьогодні вже кілька десятків суддів звільнені з посад Вищою радою юстиції. "Зараз ми вже маємо десятки суддів, у тому числі тих, які займали чесні позиції і не давали можливості забирати державну власність, сьогодні вони вже звільнені Вищою радою юстиції. І на наступному тижні будуть розглядатися у Верховній Раді для остаточного позбавлення повноважень", - сказала вона.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що команда В.ЯНУКОВИЧА "хоче покласти законом на Вищу раду юстиції призначення суддів на адміністративні посади". "Це голів судів, всіх без виключення, включаючи вищі спеціалізовані суди, це Вищий адміністративний суд, Вищий господарський суд, і вся вертикаль суддівська, яка є", - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що в такому разі призначатися на адміністративні посади будуть "повністю маріонетки, люди, які залежать від погляду Президента держави, і про незалежне правосуддя вже говорити не доводиться".

"І останній штрих, який вони хочуть зробити на наступному тижні, – вони хочуть позбавити Верховний Суд, який у цій системі є найбільш незалежним, взагалі права розглядати будь-які справи. Тобто вони нищать Суд Верховний як касаційну інстанцію, як інстанцію, яка може розглядати справи в порядку виключного провадження", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

"Це значить, що всі судові розгляди будуть замикатися на вищих спеціалізованих судах, де керівників призначають Вищою радою юстиції", - заявила вона.