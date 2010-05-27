Опозиція вказує на неефективність економічної політики Кабміну

Народний комітет захисту України у своїй заяві-зверненні до Міжнародного валютного фонду вказує на неефективність економічної політики нинішнього уряду.

Відповідний документ оприлюднив на прес-конференції в УНІАН Надзвичайний і Повноважний посол України, член НКЗУ Юрій ЩЕРБАК.

У заяві, зокрема, вказується «на кричущі факти неефективності економічної політики» нинішньої влади, які «суперечать не лише рекомендаціям МВФ, а й здоровому економічному глузду, і несуть в собі істотні ризики для фінансової стабільності України і всього європейського регіону».

Опозиція стверджує, що за час перебування при владі Президента Віктора ЯНУКОВИЧА в Україні не було започатковано жодної системної реформи.

Крім того, НКЗУ в своїй заяві звертає увагу МВФ на те, що нинішня українська влада «ухвалила вкрай розбалансований бюджет на 2010 рік, запланований дефіцит якого майже удвічі вище, ніж за часів уряду Юлії ТИМОШЕНКО».

Ю.ЩЕРБАК, цитуючи заяву, зазначив, що представники нової влади «спромоглися за останні два місяці істотно погіршити бізнесовий та інвестиційний клімат країни. Зокрема, майже на 9 млрд. грн. збільшився борг з відшкодування ПДВ, різко посилився адміністративний тиск на підприємства і свавілля фіскальних органів, скасовані обмеження у перевірках податковою службою суб`єктів підприємницької діяльності, необгрунтовані перевірки стають інструментом тиску на нелояльних до правлячої партії бізнесменів».

У заяві підкреслюється, що в основу і Хартії Міжнародного валютного фонду, і Вашингтонського консенсусу встановлений захист демократичних цінностей розвинених країн світу. НКЗУ звертає увагу керівництва МВФ на початок політики систематичного порушення базових прав і свобод людини нинішнім урядом, на факти переслідувань політиків від опозиційних сил, на спроби ввести політичну цензуру в провідних засобах масової інформації.

Опозиція наголошує, що надання коштів МВФ у таких умовах «автоматично означатиме інвестиції у створення диктатури в Україні».

У заяві міститься прохання істотно посилити моніторинг і контроль за діями уряду як в економічній, так і в соціально-політичній сфері. Крім того, опозиція наполягає на внесенні змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2010 рік» і податкового законодавства з метою збалансувати держбюджет і поліпшити бізнес-клімат у країні.

Опозиція закликає МВФ почати кредитування України «виключно за умов і після початку реальних реформ у податковій, бюджетній, пенсійній, енергетичній сферах».

Заяву-звернення підписали координатор НКЗУ Дмитро ПАВЛИЧКО і Ю.ЩЕРБАК.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня ц.р. прес-служба віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА повідомила, що Україна і Міжнародний валютний фонд узгодили основну текстову частину угоди про співпрацю, згідно з якою нова програма передбачає виділення Україні кредиту в обсязі 19 млрд. дол. на 2,5 року.