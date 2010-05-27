ЗМІ: Пукач вимагає допитати Литвина

Арештований за звинуваченням у вбивстві Георгія Гонгадзе генерал Олексій Пукач вимагає допитати у справі "високопосадових осіб".

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на свої джерела

"Олексій Пукач через своїх адвокатів подав клопотання у справі про допит високопосадових осіб, в тому числі які досі перебувають при владі", - зазначив співрозмовник.

За словами джерел, це пов`язано з наміром керівництва Генпрокуратури вже в першому півріччі 2010 року передати справу Пукача до суду, не встановивши усіх підбурювачів та організаторів убивства.

На питання, чи просить Пукач про допит спікера Верховної Ради Володимира Литвина, співрозмовник відповів: "Так".

За його словами, крім допиту мова йде про проведення очної ставки Пукача з Литвиним.