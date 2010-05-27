Янукович сьогодні у Львові
08:40, 27 травня 2010Політика
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Президент відвідає одну з військових частин
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні здійснить робочу поїздку до Львівської області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, під час поїздки Президент ознайомиться з ходом підготовки об’єктів до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, зокрема аеропорту та стадіону.
Також глава держави відвідає одну з військових частин Львівської області.
Крім того, у Львові В.ЯНУКОВИЧ проведе засідання Ради регіонів.
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