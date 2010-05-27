Томенко оприлюднив доходи

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО у 2009 році одержав 373,221 тис. грн. сукупного доходу, у тому числі 265,221 тис. грн. становила його заробітна плата та 108 тис. грн. – доходи від наукової, викладацької, творчої діяльності.

Про це йдеться у декларації про доходи М.ТОМЕНКА, оприлюдненій сьогодні у газеті “Голос України” (№95 від 27 травня 2010 року).

Сукупні доходи членів родини заступника голови Верховної Ради – дружини Валентини та сина Павла становили 72,5 тис. грн., у тому числі 58,5 тис. грн. – доходи від підприємницької і незалежної професійної діяльності та 14 тис. грн. – заробітна плата.

Згідно з декларацією, М.ТОМЕНКО в 2009 році не мав жодних зобов’язань фінансового характеру, у тому числі за кордоном.

Заступник голови Верховної Ради також не володіє нерухомим майном. Водночас у приватній власності членів його родини є квартира площею 52,1 кв. м, а також гараж та інші приміщення площею 255,1 кв. м.

М.ТОМЕНКО також не має власного транспортного засобу. Членам його родини належить автомобіль “Тойота Прада” з об’ємом двигуна у 4,0 куб. см.

Крім того, заступник голови Верховної Ради не володіє цінними паперами та акціями підприємств, а також не має банківських заощаджень. Водночас члени його родини володіють цінними паперами номінальною вартістю 2,5 тис. грн., розміщеними за кордоном.

Родина М.ТОМЕНКА також зберігає на рахунках в банках та інших фінансово-кредитних установах 82,889 тис. грн.