Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув до Львова з одноденною робочою поїздкою.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з програмою поїздки, зараз глава держави ознайомиться із ходом реконструкції міжнародного аеропорту «Львів», а також інших об’єктів, які готуються до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

В районі аеропорту Львова жодних акцій протесту, про проведення яких заявляли деякі політичні сили, не відбувається.

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні у Львові Президент відвідає 80-й окремий аеромобільний полк Збройних сил України.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ головуватиме на засіданні Ради регіонів, що відбудеться у головному корпусі Національного університету “Львівська політехніка”. Після завершення засідання В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у робочому ланчі з учасниками зібрання.