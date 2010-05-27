Янукович пообіцяв десантникам житло, а Єжель - парашути

Президент України – Верховний головнокомандувач Збройних сил України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що держава на належному рівні фінансуватиме армію та покращить соціальний статус військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, виступаючи перед особовим складом 80-го окремого аеромобільного полку ЗСУ, який він відвідав сьогодні в рамках робочої поїздки у Львів.

Президент подякував воїнам-десантникам за службу, яку вони несуть у нелегких умовах.

«Незважаючи на складну економічну ситуацію в державі, уряд України буде виділяти достатньо коштів, щоб утримувати Збройні сили і забезпечити належний соціальний захист військовослужбовців», - запевнив В.ЯНУКОВИЧ.

У зв’язку з цим він повідомив, що сьогодні ухвалив рішення і дав відповідне доручення виділити необхідну кількість коштів для завершення будівництва житла для військовослужбовців на території Львівського гарнізону.

У свою чергу, міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ повідомив, що вже найближчими днями із держбюджету буде виділено 2 млн. грн. на закупівлю парашутів і спеціального спорядження для військовослужбовців аеромобільних військ.