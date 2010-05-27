Королевська лякає владу новою кризою

Голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА прогнозує нову кризу в Україні до кінця року, якщо влада не змінить економічної політики.

Про це вона заявила в програмі «Шустер Live» на телеканалі «Україна»

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, прийняттям закону, яким вводиться підвищення акцизів, також законодавчо було закріплено норми, що дозволяють податковій міліції фактично безконтрольно проводити тотальні перевірки малого і середнього бізнесу. На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, якщо так триватиме й надалі, то до кінця року розвиток бізнесу зупиниться, і Україна зустрінеться з новою колосальною кризою.

Вона нагадала, що наприкінці 2009 року парламент більш ніж 300 голосами прийняв закон, який започаткував масштабну дерегуляційну реформу. Суть її в тому, аби прибрати всі перешкоди для бажаючих зайнятися бізнесом, перейти від дозвільної системи до системи сповіщення. Саме тому серед норм, що містяться в законі, центральне місце займають принцип мовчазної згоди і декларативний принцип. «Це найпрогресивніша норма у світі. Однак в Україні вона не працює, оскільки Кабінет Міністрів не прийняв необхідних підзаконних актів», – відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За словами голови парламентського комітету, опір, що його чинять процесу дерегулювання та звільнення підприємців від надмірної опіки чиновників, дуже серйозний. Насилу Верховна Рада нещодавно прийняла в першому читанні законопроект, що відміняє ряд ліцензій на виробничу діяльність. «Україна – страшенно зарегульована країна. Ми на останніх місцях у рейтингах свободи бізнесу і підприємництва. З таким атестаційним листом говорити про залучення інвестицій марно», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.