Тепер Тігіпко має піти у відставку?

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА пропонує керівнику економічного блоку уряду Сергію ТІГІПКУ піти у відставку у зв’язку з проведенням антиреформаторської політики.

Про це вона заявила сьогодні на засіданні опозиційного уряду, присвяченому підтримці малого та середнього бізнесу, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що “політика уряду ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА призвела до падіння притоку інвестицій, падіння фондового ринку та інших негативних явищ в економіці країни”.

«Це сигнали влади, які свідчать про неправильну фіскальну політику, про непрофесійні підходи в економіці, які влада має або відкоригувати, або ми покотимося в інший неблагополучний бік», - підкреслила вона.

Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила, що С.ТІГІПКО проводить антиреформаторську політику, яка згортає всі економічні свободи, досягнуті за останній час.

Голова профільного комітету зазначила, що С.ТІГІПКО, який позиціонував себе як реформатор, має піти у відставку.

«Після внесення змін до законів про оподаткування, яким вперше податковій та міліції дозволили цілодобово і без попередження вриватися в будь-який офіс, в будь-який ларьок, будь-куди – після такого відповідальний політик, який презентував себе як реформатор, мав би піти відпочивати», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.