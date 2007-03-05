Наша Україна і БЮТ не прийдуть на засідання до Мартинюка

“Наша Україна” і БЮТ планують зареєструвати постанову про відкликання представників об’єднаної опозиції зі складу парламентської конституційної комісії, яку очолює перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це заявив лідер фракції “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він зауважив, що завтра представники об’єднаної парламентської опозиції не братимуть участь у засіданні конституційної комісії ВР.

В.КИРИЛЕНКО зазначив: «Я вважаю, що нині парламент не може не лише прийняти зміни до Основного закону України, але навіть обговорити їх».

Водночас В.КИРИЛЕНКО нагадав про ініціативу Президента щодо створення Конституційної комісії, до якої мали б увійти не лише народні депутати, але й провідні юристи, політологи і представники позапарламентських політичних сил.

“Однак правляча “антикризова” коаліція не підтримала ініціативу Президента і не надала своїх представників до складу цієї комісії. Тим часом нинішня більшість створила свою парламентську конституційну комісію, що має на меті узурпувати на рівні трьох парламентських фракцій процес обговорення змін до Конституції України”, - наголосив лідер фракції “Наша Україна”.