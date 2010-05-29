Тимошенко назвала «єдину конституційну дату місцевих виборів»
Треба переписати Основний закон?
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО виступає за конституційний підхід до вибору дати проведення виборів до місцевих органів влади.
Як повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Сумах.
"Єдина була конституційна дата проведення виборів - це 31 травня. Немає в Конституції, не прописано інших дат і не прописано іншого порядку, і тому 31 жовтня - це абсолютно неконституційно, це призведе до того, що тоді кожна партія, яка прийшла до влади, буде на свій розсуд встановлювати дати виборів", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.
Водночас вона додала, що "в Конституції є певна позиція, яка дозволяє зробити певні висновки".
"Ви знаєте, що в змінах до Конституції передбачається, що всі представницькі органи - на п’ять років, в тому числі Президент на п’ять років, Верховна Рада – на п’ять років, мер – на п’ять років і місцеві ради – на п’ять років. Якщо йти за логікою змін до Конституції, то більш логічною і більш конституційною є дата 31 березня, коли спливає п’ять років роботи рад всіх рівнів", - пояснила вона.
Ю.ТИМОШЕНКО вважає за необхідне внести зміни до Конституції, які б закріпили "всі дати і всі позиції".
Вона також наголосила, що у разі відсутності можливості внесення таких змін до Конституції "після абсолютно легітимного терміну 31 травня є самий легітимний термін - п’ятирічна робота представницьких органів, тобто 31 березня".