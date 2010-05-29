Сьогодні - Міжнародний день миротворців

29 травня відзначатиметься Міжнародний день миротворців Організації Об’єднаних Націй.

Як повідомляє департамент преси та інформації Міністерства оборони України, сьогодні у Києві відбулися урочисті заходи з нагоди Міжнародного дня миротворців ООН.

В урочистостях взяли участь міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ, координатор системи ООН – Постійний представник ООН в Україні Олів’є АДАМ, керівний склад Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ, представники апаратів військових аташе, акредитованих в Україні, військовослужбовці – учасники миротворчих операцій, ветерани-миротворці, курсанти та ліцеїсти.

М.ЄЖЕЛЬ, виступаючи на урочистостях, наголосив, що миротворчу діяльність Україна розпочала у 1992 році відправленням 240-го окремого миротворчого батальйону до колишньої Союзної Республіки Югославія. А вже через десять років за чисельністю підрозділів, які брали участь у місіях ООН в різних куточках планети, Україна обіймала перше місце серед європейських держав і входила у десятку країн - найбільших “контрибуторів безпеки” у світі.

Міністр оборони також підкреслив, що активна участь Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки, попередження виникнення та розвитку кризових ситуацій у світі сприяють зростанню авторитету нашої держави на міжнародній арені.

”Високий професіоналізм та людяність українських миротворців назавжди запам’ятають жителі Сьєрра-Леоне та Демократичної Республіки Конго, Кувейту та Іраку, Ліберії та Косово, Боснії та Лівану, чиї мрії були зруйновані кривавими релігійними сутичками, братовбивчими війнами та етнічними чистками”, – наголосив М.ЄЖЕЛЬ.

Міністр оборони також запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам’ять про 48 наших співвітчизників, для яких участь у миротворчих місіях ООН стала останньою.

О.АДАМ підкреслив, що Організація Об’єднаних Націй дуже високо цінує постійний внесок України у справу підтримання миру в усьому світі. «Участь України продемонструвала всьому світу турботу про мир та своє обличчя», - зауважив він.

Постійний представник ООН в Україні також наголосив, що сьогодні необхідно вшанувати тих героїв, хто, виконуючи свій обов’язок, загинув далеко від Батьківщини.

О.АДАМ щиро подякував Міністерству оборони України, Асоціації українських миротворців та всім українським воїнам-миротворцям, які виконували і сьогодні виконують завдання ООН з підтримання миру далеко від Батьківщини.

З нагоди Міжнародного дня миротворців ООН М.ЄЖЕЛЬ вручив великій групі військовослужбовців відомчі відзнаки.

При цьому він наголосив, що йому дуже приємно, що люди, які мають досвід миротворчої діяльності, сьогодні служать у військах. “Ви передаєте свій досвід, і це потрібно робити рішуче, чесно і справедливо, тому що все, що добуто вами, воно перемішано кров’ю, потом, і ніколи це не потрібно забувати”, – зазначив після вручення нагород М.ЄЖЕЛЬ.