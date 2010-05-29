Герман: у нас не прийнято говорити Президенту «ні»

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН заявляє, що не виконала свою обіцянку повернутися в журналістику після перемоги на виборах Віктора ЯНУКОВИЧА, оскільки не змогла відмовити нинішньому главі державі у проханні працювати з ним і надалі.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу "Інтер".

Г.ГЕРМАН зауважила, що не повернулася в журналістику з трьох причин.

"Перша причина: у нас не прийнято говорити Президенту "Ні", - сказала Г.ГЕРМАН.

Друга причина, за словами заступника глави Адміністрації Президента, це слова її чоловіка, який нагадав про обіцянки, надані під час виборчої кампанії, та необхідність їх виконувати.

"Ти змусила цих людей вірити. Тепер ти хочеш піти в бік? Ти маєш відповідати тепер за свої обіцянки і ти маєш щось зробити", - процитувала Г.ГЕРМАН слова свого чоловіка.

Третя причина, за її словами, суб’єктивна. Г.ГЕРМАН зауважила, що нині в Україні досить багато молодих та талановитих журналістів.

"Я подивилася в дзеркало і подумала, що я вже все ж таки занадто стара, щоб бути з ними конкурентною. Я думаю, що мені вже запізно в журналістику", - сказала вона.