Янукович і Азаров привітали киян

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ привітали мешканців столиці з Днем Києва.

"Шановні кияни! Вітаю вас з прекрасним святом – Днем Києва! Я народився в іншому краї, і серце моє, безумовно, належить йому. Але з першого дня, відколи мені судилося переїхати на роботу до столиці України, я відчув колосальну притягальну силу Києва. Воістину, це місто на берегах Дніпра Богом дане нашому народу", - зазначив у своєму привітанні Президент.

За його словами, "День Києва – це не лише день великого, красивого та багатого історією міста. Міста зі славним минулим, гідним сучасним і – переконаний – щасливим майбутнім. День Києва – це день столиці всієї України. День, в який відчуття свята відвідує всіх мешканців України".

"Я радію з кожним киянином, коли бачу, як розквітає столиця нашої держави. І я сумую з кожним із мешканців Києва, коли бачу як довгобуди чи безвідповідальність чиновників потворять образ великого міста", - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він підкреслив, що Київ вимагає значно більшої уваги, аніж влада надає їй. "Київ повинен перетворитися на місто, яке стоятиме в одному ряду з кращими європейськими столицями. І ми доб’ємося цього", - запевнив глава держави.

У свою чергу М.АЗАРОВ заявив, що в цей день хотів би передати не тільки традиційні святкові привітання, а й певний імпульс до модернізації життя столиці.

“Перш за все наш обов’язок – зупинити втручання в історичне середовище древнього міста, - підкреслив глава уряду. – Будь-які зміни навколо архітектурних, історичних пам’ятників, не погоджені науковцями і громадськістю – це просто табу”, - наголосив він у привітанні, направленому на адресу столичної міської держадміністрації.

Також М.АЗАРОВ наголосив на необхідності глибокої модернізації міської інфраструктури на засадах енергоощадливості, екологічності, демографічної збалансованості.

Тексти привітань розміщені на офіційному сайті глави держави та на Урядовому порталі.