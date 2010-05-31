У Януковича хочуть урізати Верховний суд

У новому законопроекті про судоустрій пропонується скоротити Верховний суд до 20 суддів.

Як повідомили "Українській правді" поінформовані джерела, відповідний документ був розроблений в адміністрації президента.

Суддям, що наразі працюють у Верховному суді, буде запропоновано або перейти на роботу у Вищі спеціалізовані суди із збереженням розміру заробітної плати, або піти у відставку із збереженням усіх гарантій, або залишитись на своїх посадах доки склад суду еволюційним шляхом не складе 20 членів.

Передбачена лише пленарна робота Верховного суду - усім складом. При цьому, у випадку ухвалення законопроекту, Верховний суд зможе розглядати справи лише в трьох випадках:

- в разі якщо це стосується звинувачень проти президента України;

- якщо справа стосується міжнародних судів проти держави Україна;

- якщо два Вищих спеціалізованих суди прийняли радикально протилежні рішення при розгляді однієї і тієї ж справи. При цьому рішення про передачу справи до Верховного суду може приймати лише один з Вищих спеціалізованих судів, що були задіяні у розгляді справи.

Крім того, пропонується створити до двох спеціалізованих судів - Вищого господарчого та Вищого адміністративного - ще один спеціалізований суд - Вищий суд з розгляду цивільних та кримінальних справ.

У прикінцевих положеннях законопроекту "Про судоустрій України та статус суддів" передбачено, що новостворений суд буде розташований у будівлі, де наразі працює палата Верховного суду з розгляду відповідних справ.