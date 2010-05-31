Янукович запросить спецконтингент у Палац «Україна»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у четвер, 3 червня, виступить із зверненням до народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту.

За даними спікера, виступ Президента відбудеться у Палаці «Україна» орієнтовно о 16.00. До палацу «Україна» будуть запрошені представники депутатського корпусу всіх рівнів, органів влади, політичних партій, громадських об’єднань, творчих спілок, представників промисловості, агропромислового комплексу, науки, культури. «Також Президент України запрошує в повному складі Верховну Раду України», - зазначив В.ЛИТВИН.

Він також звернув увагу, що 3 червня буде саме звернення Президента до народу, а не послання до Верховної Ради України. І в зв’язку з цим глава держави має право виступати там, де вважає необхідним.

«Це окрема процедура, яка регулюється законом про Регламент Верховної Ради. Я просто доводжу до вашого відома, щоб у нас в цьому плані не було різночитань», - зазначив В.ЛИТВИН.