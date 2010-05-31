Нардепи Луценка вже почали віддавати гроші за погром у залі ВР

Депутатська група «Народна самооборона» відшкодувала частину збитків, завданих Верховній Раді України під час подій 27 квітня, коли була ратифікована українсько-російська угода щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії у Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сьогодні на брифінгу.

«Сьогодні було сказано, що відшкодували кошти за мікрофон і плюс 10 тис. грн. за «гнізда», які були залиті клеєм, і плюс далі сказали, що компенсують за пошкодження меблів», - сказав В.ЛИТВИН.

Також він повідомив, що направив листи керівникам фракцій «Наша Україна – Народна самооборона» і БЮТ, «які організовували відповідні акції з тим, щоб вони між собою домовились і солідарно визначились у пропорційному відношенні, хто яку суму буде сплачувати».

В.ЛИТВИН нагадав, що 27 квітня під час безпорядків у сесійній залі Верховній Раді було завдано збитків на суму 1 млн. грн., і ці кошти не повинні відшкодовуватись за рахунок державного бюджету.

Спікер повідомив, що планується ще одна зустріч керівництва Верховної Ради та парламентських фракцій стосовно вирішення цього питання.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування ЧФ РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також було застосовано димові шашки, у президію, де перебував спікер В.ЛИТВИН, кидали яйця.

В.ЛИТВИН заявляв, що Апарат ВР надав документ, згідно з яким розмір збитків, котрих зазнали приміщення парламенту під час подій 27 квітня, склав більш ніж 1 млн. грн. За словами спікера, зокрема, на відновлення технічного обладнання сесійної зали потрібно близько 98 тис. грн., а на відновлення підлоги, покриття та меблів - 912 тис. грн.

27 травня у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона» повідомили, що депутати від НС сплатили парламенту 12 тис. 292 грн., додавши, що таку суму збитків вказав їм Апарат ВР.

Сьогодні на засіданні Погоджувальної ради голова фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО заявив. що у НУ-НС вважають, що всі парламентські фракції повинні відшкодувати Верховній Раді збитки, завдані депутатами під час подій 27 квітня. Він повідомив, що фракція НУ-НС отримала листа з вимогою відшкодувати збитки, завдані Верховній Раді 27 квітня, у розмірі близько 1 млн. грн.