Гримчак каже, що у коаліцію заяви не писав і не буде

Народний депутат від НУ-НС Юрій Гримчак спростував інформацію про свій перехід у коаліцію.

Про це він повідомив Gazeta.ua, коментуючи відповідну заяву лідера фракції Блоку Литвина Ігоря Шарова.

“Це дурня і недоречний жарт. У коаліцію не збираюсь, не писав заяву і не буду”, - наголосив Гримчак.

Він також не знає, чому з`явилась така інформація.

“Тільки півгодини тому мені про це сказали. Мене навіть немає в Києві”, - додав нунсівець.

Як відомо, сьогодні під час погоджувальної ради пролунала заява Шарова про можливий перехід Гримчака у коаліцію. У свою чергу спікер Володимир Литвин не зміг підтвердити цього, оскільки ще не бачив заяви.