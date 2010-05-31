Янукович підписав зміни до закону про відпустки

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення зміни до статті 25 Закону України «Про відпустки».

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 11 травня.

Він передбачає, що один з батьків дитини до 7 років має гарантоване право отримати додаткову неоплачувану відпустку на час проголошення карантину на відповідній території.