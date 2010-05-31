У Верховну Раду зайшов 73-літній регіонал

Центральна виборча комісія визнала обраними та зареєструвала двох народних депутатів від Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК.

Зокрема, народними депутатами зареєстровані Олександр КИРИЧОК (№ 217 у виборчому списку) та Леонід ІСАЄВ (№ 218).

Нові народні депутати отримали мандати замість Олексія КОСТУСЄВА та Сергія ЛАРІНА, які склали депутатські повноваження у зв’язку з призначенням на відповідальні посади (О.КОСТУСЄВА було призначено головою Антимонопольного комітету України, С.ЛАРІНА - головою Кіровоградської обласної держадміністрації).

Як повідомляє Главком, Олександр Киричок народився в 1966 році.

У виборчому списку-2007 значиться як голова наглядової ради донецького ЗАТ «Єврокомплекс». Видання «Контракти» пов`язує це підприємство з групою «Укрпідшипник», а це означає, що Киричка з великою часткою ймовірності можна віднести до умовної «групи Клюєва» в Партії регіонів.

Леонід Ісаєв народився в 1937 році на Харківщині. Кандидат технічних наук. Почесний громадянин міста Харкова.

18 років очолював Харківський метрополітен.

В ході президентських виборів 2004 року – довірена особа Віктора Януковича по своєму округу.

На виборах-2007 потрапляє на прохідне 131-е місце списку Партії регіонів. У інтерв`ю харківським ЗМІ визнає, що це стало можливим завдяки протекції з боку Євгена Кушнарьова. В ході роботи парламенту минулого скликання зареєстрував в апараті Ради всього два законопроекти, зате один з них безпосередньо стосувався справи всього життя Ісаєва – проект закону «Про метрополітени».