Онопенко побачив на нараді у Януковича повний одобрямс

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО закликає учасників засідання робочої групи з питань судової реформи під головування Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА не займатися «одобрямсом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ОНОПЕНКО заявив у своєму виступі під час цього засідання, що проходить в Адміністрації Президента.

Голова ВСУ, зокрема, піддав критиці запропоновані у проекті закону про судоустрій і статус суддів, який має лягти в основу судової реформи, деякі положення. Так, В.ОНОПЕНКО назвав невідповідною Конституції пропозицію утворити ще один вищий спеціалізований суд для розгляду цивільних і кримінальних справ як касаційну інстанцію.

«Немає країн, де є суцільна спеціалізація (судів для розгляду окремих видів справ – УНІАН). Спеціалізація, і тут вчені сидять, це виняток із загального правила», - заявив В.ОНОПЕНКО.

На його думку, за такої ініціативи судової реформи, всупереч Конституції, в Україні не залишиться загальних судів.

В.ОНОПЕНКО також назвав неконституційним запропонований в законопроекті порядок призначення суддів на адміністративні посади.

«Щоб не одобрямс тут був, а ми несли спільну відповідальність», - зауважив В.ОНОПЕНКО з огляду на те, що більшість виступів учасників засідання були схвальні відносно запропонованої концепції реформи судової системи.