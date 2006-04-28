У сесійній залі Київради перебуває багато сторонніх озброєних людей?

Керівник фракції Блоку Юлії Тимошенко у Київській міській раді Андрій АРТЕМЕНКО заявляє, що у залі, де проходить засідання ради, перебуває багато озброєних людей, що суперечить законодавству.

Як сказав він кореспонденту УНІАН, «у залі, окрім депутатів Київради та Верховної Ради, присутні величезна кількість озброєних людей з вогнепальною зброєю, більшість з яких можуть зробити спробу дістати її…».

За словами А.АРТЕМЕНКА, БЮТ вимагає, щоб вхід до зали засідань був дозволений лише депутатам Київради і, згідно із законодавством України, тим особам, яким дозволено входити сюди.

«У жодному законі України не передбачено можливості, щоб озброєна охорона була присутня на засіданні Київради», - сказав А.АРТЕМЕНКО.

Крім того, на його переконання, сутички під час сесії були спровоковані Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ. «Ті потасовки, які були у залі, були спровоковані ним. Все почалося з того, що я підійшов до трибуни і передав письмову заяву в секретаріат, але мені не дали заявити про пропозиції БЮТ про склад лічильної комісії. Я зробив письмову заяву згідно з регламентом. І тільки після того, як мені фізично не дали підійти до мера, все почалося», - повідомив він (йдеться про сутичку між депутатами фракцій БЮТ і Блоку Черновецького - УНІАН).