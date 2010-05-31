Член Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України з питань забезпечення прав людини Володимир ЧЕМЕРИС вважає неприйнятними положення законопроекту №2450 “Про порядок організації і проведення мирних заходів”, який парламент має розглянути у другому читанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на круглому столі ”Чи буде свобода слова та мирних зібрань в Україні?”.

“Той неофіційний варіант, який ми поки що бачили в Інтернеті, на мою думку, абсолютно не є прийнятним для прийняття Верховною Радою”, - сказав він.

Зокрема, В.ЧЕМЕРИС зазначив, що в законопроекті, підготовленому до першого читання у парламенті, не було визначено конкретних термінів для подання заявки на проведення мітингів, а в нинішньому тексті законопроекту такий термін становить 4 дні. На думку В.ЧЕМЕРИСА, це дуже багато часу, треба реагувати набагато швидше. “Якби харків’яни подавали заявку за 4 дні, то там би за цей час вже весь парк повирубували”, - сказав він.

Крім того, законопроектом передбачені спонтанні зібрання, які відбуваються у важливих для суспільства випадках, які не можна було передбачити раніше. В.ЧЕМЕРИС вважає, що буде дуже важко довести, що зібрання мали важливе суспільне значення. “Я думаю, що має бути проведений нормальний конституційний привід: повідомлення потрібне не для того, щоб забороняти, а для того, щоб місцеві органи влади і міліція могли підготуватися до захисту зібрань. Відсутність повідомлень не є підставою для заборони мітингу”, - сказав він.

В.ЧЕМЕРИС також відзначив, що в законопроекті значно ускладнюється процедура подання заявки на проведення мітингів, тобто особа, яка подає заявку на проведення мирного зібрання, має довести, що вона є громадянином України.

Водночас В.ЧЕМЕРИС відзначив, що текст законопроекту, підготовленого до другого читання, дещо покращений, оскільки в ньому немає положення про уповноваженого місцевого органу виконавчої влади. “Тобто, це та людина, яка може прийти на будь-який мітинг, вирішувати, чи відбувається тут порушення громадського порядку і може заборонити цей мітинг”, - додав він.

Представник Всеукраїнської профспілки “Народна солідарність” Олексій КЛЯШТОРНИЙ вважає, що зазначений законопроект може обмежити проведення мирних зібрань. “Можна зробити висновок, що вони (положення законопроекту - УНІАН) дають змогу фактично заборонити в Україні будь-які небажані владі мирні зібрання і створити широкі можливості для роботодавців, які не зацікавлені у створенні на своїх підприємствах незалежних профспілок, щоб будь-які профспілкові зібрання були заборонені владою”, - сказав він.

О.КЛЯШТОРНИЙ також вважає, що Верховна Рада порушила свій регламент, оскільки вона не провела широкого громадського обговорення законопроекту, який прямо стосується основних конституційних прав і інтересів громадян.

Між тим на думку завідуючого сектором управління правового забезпечення Секретаріату Кабінету міністрів України Володимира ГАРБУЗА, законопроект не обмежує права громадян на мирні зібрання. “Це абсолютно не так. Навпаки, експерти, які працювали над проектом і в Міністерстві юстиції, і в секретаріаті Кабінету міністрів, намагалися дотримуватися норм Конституції”, - сказав він.

Як повідомлялося, законопроект №2450 “Про порядок організації і проведення мирних заходів” має розглядатися у Верховній Раді у другому читанні на початку червня цього року.