Янукович хоче, щоб депутати дали йому карт-бланш невідкладно

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ найближчим часом внесе до Верховної Ради як невідкладний проект закону «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України, яке сьогодні відбулося у Києві, повідомив журналістам директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій ЄРМОЛАЄВ.

Він не виключив, що цей законопроект найближчими днями буде включений до порядку денного парламенту для подальшого розгляду і прийняття, зокрема, у першому читанні.