Вінський підказує Азарову, кому віддати «Жуляни»

Намір Київської міської ради передати в оренду комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)» є помилкою.

Про це йдеться в листі екс-міністра транспорту і зв’язку України, лідера партії «Народна влада» Йосипа Вінського до прем’єр-міністра України Миколи Азарова, датованому 01.06.10 р.

«Реконструкція аеродрому проведена повністю за кошти Державного бюджету, і, відповідно до Угоди, аеродром має бути переданий у власність держави в управління Мінтрансзв’язку (відповідна Угода знаходиться в Мінтрансзв’язку)», - наголошує Й.Вінський.

На думку політика, «в цих умовах єдино вірним рішенням є передача аеропорту «Жуляни» на баланс ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», менеджмент якого здатний вирішити ключове питання: професійно управляти аеропортом «Жуляни», забезпечивши його роботу в єдиному комплексі».

Вінський наголошує, що фінансовий стан ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» цілком дозволяє йому вирішити питання будівництва терміналу самостійно.

Разом з цим екс-міністр транспорту та зв’язку підкреслює необхідність, «з метою системного розв’язання питання залучення інвестицій в аеропорти України», в найкоротші терміни прийняти Повітряний кодекс, «який підготовлений у 2008 році Мінтрансзв’язку та, що дуже важливо, погоджений з європейськими і міжнародними авіаційними організаціями».