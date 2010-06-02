Брат Качинського: публікація стенограм нічого не дала

Публікація стенограм самописців літака Президента Польщі Леха Качинського, який розбився під Смоленськом, нічого не дала - із стенограм "нічого не випливає", причини авіакатастрофи як і раніше "повністю не з‘ясовані".

Про це заявив сьогодні в ефірі польської радіостанції RMF брат Леха Качинського, кандидат у Президенти Польщі і лідер партії "Право і справедливість" Ярослав КАЧИНСЬКИЙ, передає РІА «Новости».

"Я прочитав вночі ці стенограми, і насправді з них нічого не зрозуміло. Випливає лише те, що в самому кінці щось мало статися, бо інформація датчиків була однозначною, і не приймалося рішень. Або не можна було прийняти рішення, яке б врятувало літак", - сказав Я.КАЧИНСЬКИЙ.

Лідер партії "Право і справедливість" вважає, що стенограми потрібно було оприлюднити, причому "що раніше, то краще". "Потрібно прагнути, і це повинні робити поляки, а не росіяни, аби справді з`ясувати це питання (причини авіакатастрофи). Після того, як я прочитав стенограми, як і раніше вважаю справу абсолютно нез‘ясованою", - заявив Я.КАЧИНСЬКИЙ.

За його словами, як і раніше залишається питання, чому було прийнято рішення приземлятися в Смоленську попри погані погодні умови. "І це вже питання не лише моєї чи чиєїсь оцінки, а навіть кримінального права", - вважає кандидат у Президенти Польщі.

Як повідомлялося, стенограми записів «чорних ящиків» було оприлюднено 1 червня на інтернет-порталах МВС і канцелярії уряду Польщі. Опубліковано 41 сторінку тексту, запису розмов російською і польською мовою.

Літак польського Президента Л.Качинського Ту-154 розбився під Смоленськом вранці 10 квітня. На борту перебували 96 людей - 88 пасажирів і вісім членів екіпажу. Не вижив ніхто. Серед загиблих президент Польщі, його дружина і представники керівництва країни. Вони прямували до Катині, аби взяти участь у жалобних заходах.