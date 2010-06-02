Азаров каже, що поки «вписується» у дефіцит держбюджету

За підсумками п`яти місяців 2010 р. дефіцит Державного бюджету «вписується» в запланований річний показник 5,3% ВВП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час засідання Комітету з економічних реформ при Президенті України.

«Реальний дефіцит за п`ять місяців значно менший, ми йдемо щодо реального дефіциту менше, ніж він заплановано у нас в бюджеті», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, зокрема, поліпшенню дохідної частини бюджету сприятиме прийнятий закон про підвищення ставок акцизного збору. Додаткові надходження до бюджету оцінюються на рівні 10 млрд. грн.

Крім того, як зазначив прем`єр-міністр, «обнадіюють цифри економічного зростання за останні місяці, а також цифри стосовно інфляції». «Я думаю, що ми за всіма цими показниками вийдемо до кінця року на ті параметри, які ми закладали в бюджеті», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він зазначив, що триває робота над Податковим і Бюджетним кодексами. Зокрема, зміни до Бюджетного кодексу передбачають значний перерозподіл закріплених джерел доходів за місцевими бюджетами.

«По-перше, залишимо частину податку на прибуток місцевим бюджетам. Якщо вдасться вказані зміни цього року прийняти, то ми новий бюджет подамо до парламенту, який передбачатиме перерозподіл понад 20 млрд. грн. на користь місцевих бюджетів. Ось на таку суму думаємо вийти», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією на сайті Міністерства фінансів України, за січень-квітень 2010 року Державний бюджет України виконано з дефіцитом 3,765 млрд. грн., зокрема дефіцит загального фонду склав 3,875 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік», доходи заплановані на рівні 267,452 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 218,691 млрд. грн. Витрати Держбюджету заплановані на рівні 324 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду – 244,487 млрд. грн. Дефіцит Держбюджету заплановано в сумі 57,745 млрд. грн., або 5,33% валового внутрішнього продукту (ВВП), зокрема щодо загального фонду – 25,2 млрд. грн., або 2,3% ВВП.

Держбюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 3,7%, інфляція (грудень до грудня) – 13,1%, фонд оплати праці – 338,9 млрд. грн.